DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü

Elazığ İzzetpaşa Mahallesi Köfteciler Sokak'ta bir lokantada çıkan yangın, komşu esnafın yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:57
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü

Elazığ'da lokanta yangını komşu esnafın müdahalesiyle söndürüldü

İzzetpaşa Mahallesi, Köfteciler Sokak

Elazığ’da bir lokantada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi sınırları içindeki Köfteciler Sokak üzerinde gerçekleşti. Yangını fark eden komşu esnaf, hızla hareket ederek yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ’DA BİR LOKANTADA ÇIKAN YANGINI FARK EDEN KOMŞU ESNAF, ÇIKAN YANGINI KONTROL ALTINA ALARAK...

ELAZIĞ’DA BİR LOKANTADA ÇIKAN YANGINI FARK EDEN KOMŞU ESNAF, ÇIKAN YANGINI KONTROL ALTINA ALARAK SÖNDÜRDÜ

ELAZIĞ’DA BİR LOKANTADA ÇIKAN YANGINI FARK EDEN KOMŞU ESNAF, ÇIKAN YANGINI KONTROL ALTINA ALARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
2
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama
3
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı
4
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü
6
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
7
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025