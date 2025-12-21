Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü

Elazığ'da lokanta yangını komşu esnafın müdahalesiyle söndürüldü

İzzetpaşa Mahallesi, Köfteciler Sokak

Elazığ’da bir lokantada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi sınırları içindeki Köfteciler Sokak üzerinde gerçekleşti. Yangını fark eden komşu esnaf, hızla hareket ederek yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

