Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ergani Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto elektrik dükkanında sobada sıkışma sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada 4 kişi yaralandı; yaralılardan 1'i ağır olarak kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

