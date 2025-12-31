Erzincan'da Yılbaşı Tedbirleri: Bin 274 ve Bin 350 Personel Görevde

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı tedbirler aldı.

Uygulama Detayları

Emniyet müdürlüğü, yılbaşı gecesi ve öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Terör, narkotik, kaçakçılık, asayiş ve trafik ekiplerinin görev alacağı uygulamalarda bin 274 emniyet personeli sahada olacak. İl Jandarma Komutanlığı ise bin 350 personelle yılbaşı tedbirlerine destek verecek.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Ekipler tarafından GBT sorgulamaları, kumar ve tombala denetimleri, kaçak ve sahte alkol uygulamaları, umuma açık yer kontrolleri, radar ve alkol denetimleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden izleme ve kontroller yapılacak.

Vatandaşların huzuru ve trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla ekiplerin denetimlerini artırdığı belirtildi.

YENİ YILA GÜVENLE: ERZİNCAN’DA KAPSAMLI YILBAŞI TEDBİRLERİ