Esenyurt'ta hırdavat fabrikası yangını 6 saattir sürüyor

Olay yerinde yoğun müdahale ve inceleme

Esenyurt'ta gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple bir hırdavat fabrikasında yangın çıktı. Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının 6. saati geride kalırken, itfaiye ekiplerinin 5 koldan müdahalesi devam ediyor. Binadaki alevlerin kısmen bastırılıp kontrol altına alındığı bildirildi; ancak özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma sürüyor.

Yetkililer, bahçedeki yanma ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğunu aktardı. 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiği ve patlamaların tamamen sona erdiği öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri sürerken, yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor ve yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

