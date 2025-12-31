DOLAR
42,94 -0,1%
EURO
50,45 -0,14%
ALTIN
6.012,96 -0,18%
BITCOIN
3.796.162,62 -0,55%

Esenyurt'ta hırdavat fabrikası yangını 6 saattir sürüyor

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu'ndaki hırdavat fabrikasında başlayan yangın 6 saattir devam ediyor; itfaiye 5 koldan müdahale ediyor, bahçedeki tüpler sonrası patlamalar sona erdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:04
Esenyurt'ta hırdavat fabrikası yangını 6 saattir sürüyor

Esenyurt'ta hırdavat fabrikası yangını 6 saattir sürüyor

Olay yerinde yoğun müdahale ve inceleme

Esenyurt'ta gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple bir hırdavat fabrikasında yangın çıktı. Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının 6. saati geride kalırken, itfaiye ekiplerinin 5 koldan müdahalesi devam ediyor. Binadaki alevlerin kısmen bastırılıp kontrol altına alındığı bildirildi; ancak özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma sürüyor.

Yetkililer, bahçedeki yanma ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğunu aktardı. 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiği ve patlamaların tamamen sona erdiği öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri sürerken, yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor ve yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

ESENYURT'TAKİ FABRİKA YANGINI 6 SAATTİR DEVAM EDİYOR

ESENYURT'TAKİ FABRİKA YANGINI 6 SAATTİR DEVAM EDİYOR

ESENYURT'TAKİ FABRİKA YANGINI 6 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta hırdavat fabrikası yangını 6 saattir sürüyor
2
Rampur'da talaş yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
3
Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor
4
Karaman'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Ters Döndü
5
Hatay Arsuz'ta Samanlık Yangını: 100 Büyükbaş Besihaneden Tahliye Edildi
6
Alanya'da Muz Sarartma Tesisinde Yangın: Tonlarca Muz Zarar Gördü
7
İstanbul’da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yollar Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları