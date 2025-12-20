Eskişehir'de alkollü sürücü 3. kez ehliyetini kaptırdı — Yaya ağır yaralandı

Eskişehir'de alkollü sürücü yayaya çarptı: Sürücünün ehliyetine 3. kez el konuldu

Eskişehir'de meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine üçüncü kez el konuldu. Olayda bir yaya ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi 1549 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. (27) idaresindeki 26 EB 255 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yolda yaya olan Davut D. isimli şahsa çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Davut D.'yi ambulansla Yunus Emre devlet Hastanesi'ne sevk etti. Davut D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yasal işlem ve ceza

Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı belirlenen sürücünün şu anda sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Bu olayla birlikte sürücünün ehliyetine üçüncü kez el konuldu; ehliyete 5 yıl süreyle el konulurken, önceki cezalar da hesaplandığında sürücünün ehliyetine el konma süresinin 2032 yılına kadar uzadığı bildirildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 39 bin 521 TL para cezası kesildi. E.B., işlemleri için karakola götürüldü ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ E.B.