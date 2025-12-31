Fındıkla Kamufle Edilen Tırdan 30 Milyonluk Kaçak Makaron Çıktı

Operasyonun ayrıntıları

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Adana'dan Sakarya'ya gelen bir tırı durdurdu. Yapılan aramada, gümrüklenmiş piyasa değeri 30 milyon lira olan 7 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçakçılar, yükü fındıkla kamufle etmeye çalışmıştı.

Gözaltılar ve ek bulgular

Operasyon kapsamında, makaronların şehre getirilmesini organize ettiği belirlenen F.F., A.F. ve T.D. ile tırı sevk ve idare eden M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin Hendek’teki ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 10 bin adet boş ve 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor; polis ekipleri, kaçakçılığın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FINDIKLA KAMUFLE EDİLMEYE ÇALIŞAN DORSEDEN GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA OLAN 7 MİLYON 500 BİN ADET DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ. ADANA’DAN SAKARYA’YA GELEN TIR, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANIRKEN SÜRÜCÜ VE OLAYI ORGANİZE EDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.