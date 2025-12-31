DOLAR
Fındıkla Kamufle Edilen Tırdan 30 Milyonluk Kaçak Makaron Çıktı

Adana'dan Sakarya'ya gelen tırda, fındıkla kamufle edilmiş 7 milyon 500 bin dolu makaron (30 milyon TL) ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:33
Operasyonun ayrıntıları

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Adana'dan Sakarya'ya gelen bir tırı durdurdu. Yapılan aramada, gümrüklenmiş piyasa değeri 30 milyon lira olan 7 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçakçılar, yükü fındıkla kamufle etmeye çalışmıştı.

Gözaltılar ve ek bulgular

Operasyon kapsamında, makaronların şehre getirilmesini organize ettiği belirlenen F.F., A.F. ve T.D. ile tırı sevk ve idare eden M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin Hendek’teki ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 10 bin adet boş ve 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor; polis ekipleri, kaçakçılığın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

