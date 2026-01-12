Finike'de Kamyonla Plastik Atık Dökümü: Jandarma Adli İşlem Başlattı

Finike Yazır Mahallesi'nde kamyonla dere kenarına plastik atık dökülmesi üzerine jandarma, sürücü M.A.T. hakkında TCK 181 kapsamında adli tahkikat başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:38
Finike'de Kamyonla Plastik Atık Dökümü: Jandarma Adli İşlem Başlattı

Finike'de Kamyonla Plastik Atık Dökümü: Jandarma Adli İşlem Başlattı

Olay ve yürütülen soruşturma

Antalya'nın Finike ilçesi Yazır Mahallesi'nde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında dere kenarına kamyonla plastik atık döküldüğü tespit edildi.

Bugün gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında olayın tespit edildiği ve kamyonun sürücüsünün M.A.T. olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak, Finike Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi (çevreyi kasten kirletme) kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN FİNİKE İLÇESİNDE DERE KENARINA KAMYONLA PLASTİK ATIK DÖKÜLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ ADLİ...

ANTALYA’NIN FİNİKE İLÇESİNDE DERE KENARINA KAMYONLA PLASTİK ATIK DÖKÜLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı Ahatlı'da Çatıdan Düşen Yılmaz Tonguç Hayatını Kaybetti
2
Zonguldak'ta 5-11 Ocak Uygulamaları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Maden Operasyonları
3
Muş'ta Yaban Domuzu Çobana Saldırdı — Köpeklerin Müdahalesi Kamerada
4
Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya 212 Bin TL Ceza, Faaliyet Durduruldu
5
Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03
6
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
7
Fatih'te Gündüz Silahlı Saldırı: Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan B.A. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları