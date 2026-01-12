Finike'de Kamyonla Plastik Atık Dökümü: Jandarma Adli İşlem Başlattı
Olay ve yürütülen soruşturma
Antalya'nın Finike ilçesi Yazır Mahallesi'nde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında dere kenarına kamyonla plastik atık döküldüğü tespit edildi.
Bugün gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında olayın tespit edildiği ve kamyonun sürücüsünün M.A.T. olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Olayla ilgili olarak, Finike Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi (çevreyi kasten kirletme) kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
