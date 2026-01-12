Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Mustafa Demir ile bir diğer gencin ağır yaralanmasına yol açan bıçaklı kavga sonucunda üç zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı 3 şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı