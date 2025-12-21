DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Gaziantep'te İnterpol Kırmızı Bültenli DEAŞ Üyesi Oğuzeli'nde Yakalandı

Gaziantep'te jandarma şafak operasyonuyla İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi İ.M.V., Oğuzeli'nde yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:28
Gaziantep'te İnterpol Kırmızı Bültenli DEAŞ Üyesi Oğuzeli'nde Yakalandı

Gaziantep'te İnterpol kırmızı bültenli DEAŞ şüphelisi yakalandı

Operasyon Detayları

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonu sonucu, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi İ.M.V. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yapıldı. Yapılan takipler neticesinde şüphelinin Oğuzeli ilçesinde olduğu tespit edilerek adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan İ.M.V., tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ ÜYESİ GAZİANTEP’TE YAKALANDI

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ ÜYESİ GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı
2
Konya'da İş Kazası: Forkliftin Altında Kalan Muhammed El Zaid Yaşamını Yitirdi
3
Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı
4
Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
5
Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı
7
Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025