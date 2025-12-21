Gaziantep'te İnterpol Kırmızı Bültenli DEAŞ Üyesi Oğuzeli'nde Yakalandı

Gaziantep'te İnterpol kırmızı bültenli DEAŞ şüphelisi yakalandı

Operasyon Detayları

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonu sonucu, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi İ.M.V. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yapıldı. Yapılan takipler neticesinde şüphelinin Oğuzeli ilçesinde olduğu tespit edilerek adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan İ.M.V., tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

