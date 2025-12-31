DOLAR
Gazze'de Can Kaybı 418'e Yükseldi — İsrail 37 Yardım Kuruluşunun Lisansını Askıya Aldı

Filistin Sağlık Bakanlığı: Ateşkes sonrası 48 saatte 1 ölüm, 2 cenaze bulundu; toplam can kaybı 418. İsrail 37 yardım kuruluşunun lisansını askıya aldı, 10 ülke kınadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:14
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana can kaybı 418e yükseldi. Son 48 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze'de son durum

Resmi açıklamaya göre son 48 saatte 10 kişi yaralandı. 10 Ekimde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen saldırıların sürdüğü bildirildi. Ateşkesin ilanından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418, yaralı sayısı ise bin 152 olarak kaydedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı 71 bin 269, yaralı sayısı 171 bin 232 olarak açıklandı.

Yardım kuruluşlarının lisansının askıya alınması

İsrail yönetimi, aralarında Sınır Tanımayan Doktorların da bulunduğu 37 insani yardım kuruluşunun Gazze’deki faaliyetlerinin "yeni kayıt kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle 1 Ocak itibarıyla askıya alınacağını duyurdu. İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının "çalışanlarıyla ilgili eksiksiz ve doğrulanabilir bilgi vermeyi reddettiklerini, bunun \"teröristlerin insani yardım yapılarına sızmasını önlemek için kritik önem taşıdığı\"" belirtti.

Yeni düzenlemeye göre ayrıca İsrail’e karşı boykot çağrısında bulunan, "7 Ekim saldırısını" inkar eden veya İsrail liderlerine ya da askerlerine karşı açılan davalardan herhangi birine destek veren kuruluşların Gazze Şeridi’nde faaliyet göstermesi yasaklanacak.

Uluslararası kınama

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze’deki insani yardım çalışmalarının vazgeçilmez bir parça olduğu vurgulandı. Açıklamada girişimler için "kabul edilemez" ifadesi kullanıldı ve "Onlar olmadan tüm acil ihtiyaçları karşılamak imkansız olacaktır" uyarısı yapıldı.

Gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve yardım operasyonlarının geleceğine dair endişeleri derinleştirirken, uluslararası aktörlerin tepkileri diplomatik baskıyı artırıyor.

