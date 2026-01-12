Gercüş'te Traktörde Kazara Ateş: 5 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giderken traktör üzerindeki kazara ateş sonucu ölen Veysi Çınar olayıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:26
Olayın Detayları

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giden grup içinde bulunan Veysi Çınar (45), Gercüş ilçesi Kantar köyü mevkiinde traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay sırasında Çınar’ın yanında bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

