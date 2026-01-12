Gercüş'te Traktörde Kazara Ateş: 5 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Olayın Detayları
Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giden grup içinde bulunan Veysi Çınar (45), Gercüş ilçesi Kantar köyü mevkiinde traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay sırasında Çınar’ın yanında bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı.
Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
