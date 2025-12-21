Giresun Tirebolu'da Tır-Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgiye göre, Tirebolu'dan Doğankent yönüne seyir halinde olan Şerif K. (71) idaresindeki 55 SB 829 plakalı tır ile karşı yönden gelen Galip Demiral (35) yönetimindeki 35 KOR 61 plakalı otomobil, Kovancık Köyü mevkiinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Galip Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz (29) olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Şerif K. kazada hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı bilgilendirildi, tır sürücüsü Şerif K. gözaltına alındı.

Adli soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

35 KOR 61 PLAKALI OTOMOBİLDE BULUNAN DİLARA ELMAS YILMAZ (29) OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ