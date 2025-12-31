Gönen’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Edinilen bilgiye göre, Gönen istikametinden Sarıköy yönüne seyir halinde olan, salça fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis aracı, Cemal Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı servis ile karşı yönden gelen Arif F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Yaralılar ve müdahale

Kazada servis aracında bulunan yaralılar: G.H. (29), F.N. (46), M.K. (44), N.K. (51), Y.E.K. (25), A.N.Ö. (45), N.A. (38), B.Ç. (27) ve A.Y. (28). Otomobilde bulunan yaralılar: E.K. (25), M.Ö. (24) ve M.K. (38). Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın seyrine ilişkin detaylar yetkililer tarafından inceleniyor.

