Hakkari'de Kar Afeti: Şehir Merkezi 2, Yüksek Kesimler 3 Metre

Hakkari'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metre, şehir merkezinde 2 metreyi buldu. Ekipler yolları açmak ve tahliyeler için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:11
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kar afeti: Ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari’de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3, şehir merkezinde ise 2 metreyi buldu. Kent merkezinde ve mahallelerde etkisini sürdüren yoğun kar yaşamı felç etti.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşırken, mahalle yollarında gece gündüz yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri çatı karları ile düzensiz park edilen araçlara yönelik denetimlerini aralıksız yürütüyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, kar taşıma çalışmaları nedeniyle sürücülerin araçlarını kaldırmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Ayrıca kürekli kar timleri, araçların giremediği cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcıyor.

Kapanan yolların açılması için yoğun çaba

Araçların kara gömüldüğü kentte, gece ve gündüz çekilen görüntüler yaşanan kar afetinin boyutlarını ortaya koyuyor. Öte yandan il genelinde halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

