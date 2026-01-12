Halep'te Şeyh Maksud'ta Normalleşme: SDG'den Temizlenen Mahalleye Dönüş Başladı

Suriye ordusunun SDG'den aldığı Şeyh Maksud'ta sakinler evlerine dönüyor; elektrik onarılıyor, ekmek dağıtımı yeniden başladı, valilik hizmetleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:45
Operasyon sonrası kontrol sağlandı

Suriye ordusu tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin işgalinden kurtarılan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kontrol sağlandı.

Temizlik ve güvenlik çalışmaları

Bölgede SDG unsurlarınca askeri karargâh olarak kullanıldığı belirtilen Al Hasan Camii başta olmak üzere temizleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar, sivillerin güvenli geri dönüşü için öncelik taşıyor.

Günlük yaşam kademeli olarak normale dönüyor

Terör unsurlarından arındırılan mahallede sakinler evlerine geri dönmeye başladı. Halep Valiliği'nden ekipler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve temel hizmetleri yeniden sağlamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

SDG'li unsurların verdiği zarar nedeniyle bozulan elektrik şebekesi onarılıyor ve bölgedeki yaşamı destekleyecek hizmetlerin yeniden devreye alınması için adımlar atılıyor. Buna paralel olarak ekmek dağıtımı yeniden başladı ve çarşı ile pazarlar hareketlenmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin tam anlamıyla geri dönüşü öncesinde fırınlar ve sağlık tesislerinin tam kapasiteyle çalıştırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, güvenlik ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki normal hayatın daha hızlı toparlanacağını belirtiyor.

