Hatay'da 1 milyon 800 bin TL'lik altın hırsızı tutuklandı

Hatay'da 1 milyon 800 bin TL'lik altın çalan şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamerası ve otoyol takibiyle yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 8 Aralık günü bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Vatandaşların bildirimleri doğrultusunda görevlendirilen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin beyaz renkli bir otomobille gelerek aracı park ettiği, kafasında kaskla binaya girip bir süre sonra elinde taşımakta zorlandığı torbayla çıkarak otomobile bindiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, görüntülerdeki şüphelinin Ö.Y. olduğu, otomobilde kullanılan plakanın ise sahte olduğu belirlendi. Şüpheli il dışına çıkarken Erzin ilçesinde otoyol üzerinde durdurularak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

