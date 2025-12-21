DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Hatay'da 1 milyon 800 bin TL'lik altın hırsızı tutuklandı

Belen'de 8 Aralık'ta çalınan 1 milyon 800 bin TL değerindeki altınları çalan şüpheli Ö.Y., güvenlik kamerası incelemesi ve otoyol takibiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:10
Hatay'da 1 milyon 800 bin TL'lik altın hırsızı tutuklandı

Hatay'da 1 milyon 800 bin TL'lik altın çalan şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamerası ve otoyol takibiyle yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 8 Aralık günü bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Vatandaşların bildirimleri doğrultusunda görevlendirilen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin beyaz renkli bir otomobille gelerek aracı park ettiği, kafasında kaskla binaya girip bir süre sonra elinde taşımakta zorlandığı torbayla çıkarak otomobile bindiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, görüntülerdeki şüphelinin Ö.Y. olduğu, otomobilde kullanılan plakanın ise sahte olduğu belirlendi. Şüpheli il dışına çıkarken Erzin ilçesinde otoyol üzerinde durdurularak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HATAY’DA FİLM GİBİ HIRSIZLIK, SAHTE PLAKALI ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

HATAY’DA FİLM GİBİ HIRSIZLIK, SAHTE PLAKALI ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

HATAY’DA FİLM GİBİ HIRSIZLIK, SAHTE PLAKALI ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
2
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama
3
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı
4
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü
6
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
7
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025