Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi

Hatay'da kepçe 200 metreden dereye uçtu, operatör kurtarıldı
Rabat Yaylası'nda kurtarma çalışması sırasında itfaiyeciler etkilendi
Kaza, Dörtyol ilçesi Rabat Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yaylada çalışan kepçe, 200 metreden dereye yuvarlandı ve operatör yaralandı.
Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaralı operatörü kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından operatör hastanede tedavi altına alındı.
Operatörü kurtarmak için metrelerce yol kat ederek çalışan 4 itfaiye personeli müdahale sırasında oksijen zehirlenmesi yaşadı. Yaralı itfaiye personelleri tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.
Yetkililer, itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
DEREYE UÇAN OPERATÖRÜ KURTARAN 4 İTFAİYE PERSONELİ OKSİJEN ZEHİRLENMESİ YAŞADI