Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi

Dörtyol Rabat Yaylası'nda 200 metreden dereye yuvarlanan kepçe operatörü kurtarıldı; müdahalede bulunan 4 itfaiye personeli oksijen zehirlenmesi nedeniyle hastanede gözlem altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:18
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi

Hatay'da kepçe 200 metreden dereye uçtu, operatör kurtarıldı

Rabat Yaylası'nda kurtarma çalışması sırasında itfaiyeciler etkilendi

Kaza, Dörtyol ilçesi Rabat Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yaylada çalışan kepçe, 200 metreden dereye yuvarlandı ve operatör yaralandı.

Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaralı operatörü kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından operatör hastanede tedavi altına alındı.

Operatörü kurtarmak için metrelerce yol kat ederek çalışan 4 itfaiye personeli müdahale sırasında oksijen zehirlenmesi yaşadı. Yaralı itfaiye personelleri tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.

Yetkililer, itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

DEREYE UÇAN OPERATÖRÜ KURTARAN 4 İTFAİYE PERSONELİ OKSİJEN ZEHİRLENMESİ YAŞADI

DEREYE UÇAN OPERATÖRÜ KURTARAN 4 İTFAİYE PERSONELİ OKSİJEN ZEHİRLENMESİ YAŞADI

DEREYE UÇAN OPERATÖRÜ KURTARAN 4 İTFAİYE PERSONELİ OKSİJEN ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
2
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü
3
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
4
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi
5
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi
6
Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
7
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları