Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobil tırla çarpıştı ve araç ikiye ayrıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik seyir halindeyken çarpışma gerçekleşti; araç ikiye bölünürken sürücü yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

