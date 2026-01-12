Hendek'te Minibüste Saklanan 6 Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı
Sakarya Emniyeti, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir minibüsü durdurdu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmasında, suç şüphesiyle bir minibüs durduruldu.
Araçta yapılan aramada, deterjan kutuları arasında saklanmaya çalışıldığı tespit edilen 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak deport edildi.
Sürücü R.A. (46) adli mercilerce tutuklanırken, şahsın kullandığı araca 23 bin 444 lira idari ve trafikten men cezası uygulandı.
Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devamı olarak kayda geçti.
