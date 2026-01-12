Hendek'te Minibüste Saklanan 6 Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı

Hendek'te durdurulan minibüste deterjan kutuları arasında saklanan 6 Afganistan uyruklu yakalandı; sürücü R.A. (46) tutuklandı, araca 23 bin 444 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:52
Sakarya Emniyeti, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir minibüsü durdurdu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmasında, suç şüphesiyle bir minibüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, deterjan kutuları arasında saklanmaya çalışıldığı tespit edilen 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak deport edildi.

Sürücü R.A. (46) adli mercilerce tutuklanırken, şahsın kullandığı araca 23 bin 444 lira idari ve trafikten men cezası uygulandı.

Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının devamı olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

