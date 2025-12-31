Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

İğdır–Doğubayazıt karayolunun Kavaktepe köyü mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri öğrenilemeyen 76 AAK 161, 76 AAR 920, 52 KM 854 ve 76 ABD 121 plakalı araçlar kontrolünü kaybederek birbirine çarpıp yol kenarındaki şarampole girdi.

Müdahale ve Trafik

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı ve ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaya ve zincirsiz yola çıkmamaya çağırdı.

