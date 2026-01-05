İnegöl'de Enişte, Kayınbiraderini Bacağından Vurdu

İnegöl'de Enişte ile Kayınbirader Arasında Silahlı Kavga

Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin üst katında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Fahrettin S. (45), ablasının eşi Nurefeddin B. (66)nin evine giderek boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada iki taraf arasında tartışma başladı ve kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında eniştenin elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş ettiği, kayınbiraderin ise tekme ve yumruklarla karşılık verdiği belirtildi. Olayda kayınbirader sol bacağından vurularak yaralanırken, enişte darp sonucu yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen 112 ve polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermiyle yaralanan kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

