DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

İnegöl'de Enişte, Kayınbiraderini Bacağından Vurdu

Bursa İnegöl'de çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini sol bacağından tabancayla yaraladı; her iki taraf da farklı hastanelerde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:17
İnegöl'de Enişte, Kayınbiraderini Bacağından Vurdu

İnegöl'de Enişte ile Kayınbirader Arasında Silahlı Kavga

Saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin üst katında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Fahrettin S. (45), ablasının eşi Nurefeddin B. (66)nin evine giderek boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada iki taraf arasında tartışma başladı ve kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında eniştenin elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş ettiği, kayınbiraderin ise tekme ve yumruklarla karşılık verdiği belirtildi. Olayda kayınbirader sol bacağından vurularak yaralanırken, enişte darp sonucu yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen 112 ve polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermiyle yaralanan kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'DA EŞYALARINI ALMAYA GİDEN KAYINBİRADER, ENİŞTESİ TARAFINDAN VURULDU

BURSA'DA EŞYALARINI ALMAYA GİDEN KAYINBİRADER, ENİŞTESİ TARAFINDAN VURULDU

BURSA'DA EŞYALARINI ALMAYA GİDEN KAYINBİRADER, ENİŞTESİ TARAFINDAN VURULDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı
2
İnegöl'de Enişte, Kayınbiraderini Bacağından Vurdu
3
Mersin Silifke'de Kayıp Sami Şen'in Cesedi Bulundu
4
İzmir Torbalı'da midibüs çarpması: 25 yaşındaki Yağmur Şenli yaşamını yitirdi
5
Isparta'da Kamyonet ile Mikser Çarpıştı: 1 Kişi Sıkıştı, Kurtarıldı
6
New York'ta Maduro ve Cilia Flores İçin Serbest Bırakılma Protestosu
7
TEM Otoyolu Düzce'de Bariyerlere Saplanan Araç: 2 Kişi Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları