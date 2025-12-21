İnegöl'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden 3 Kişi Sağ Kurtuldu

Kaza detayları

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (19) yönetimindeki 16 BFY 597 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp uçuruma yuvarlandı ve bir ağaca çarparak durdu.

Otomobilde sürücü ile yolcu konumunda bulunan B.A. (19) ve R.Ç. (18) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK UÇURUMA YUVARLANIRKEN, İÇERİSİNDEKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU.