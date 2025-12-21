DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.790.650,83 -0,39%

İnegöl'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden 3 Kişi Sağ Kurtuldu

İnegöl Çayyaka'da saat 01.00'de kontrolden çıkan 16 BFY 597 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı; sürücü M.M. ile B.A. ve R.Ç. yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:43
İnegöl'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden 3 Kişi Sağ Kurtuldu

İnegöl'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden 3 Kişi Sağ Kurtuldu

Kaza detayları

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (19) yönetimindeki 16 BFY 597 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp uçuruma yuvarlandı ve bir ağaca çarparak durdu.

Otomobilde sürücü ile yolcu konumunda bulunan B.A. (19) ve R.Ç. (18) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK UÇURUMA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK UÇURUMA YUVARLANIRKEN, İÇERİSİNDEKİ 3 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK UÇURUMA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İşletme Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü, Adliyeye Sevk
2
Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı
3
Kırklareli’de Vahşet: Aynur Erkenci’nin Damadı ve 2 Şüpheli Gözaltında
4
Amasya'da Çinko Yüklü Tırdan 37 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı — Sürücü Gözaltına Alındı
5
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Polis Uygulaması: 16 Aranan Yakalandı, 258.916 TL Ceza
6
Burdur Kemer'de Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa C. Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025