İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Ali Uçman'a, sürücülüğünü G.G.'nin yaptığı 06 BUD 761 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ali Uçman olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Araç sürücüsü G.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

