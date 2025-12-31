DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,53 -0,11%
ALTIN
5.954,55 0,79%
BITCOIN
3.812.079,9 -0,94%

İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü

Hatay İskenderun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı 44 yaşındaki Ali Uçman hayatını kaybetti; sürücü G.G. ifadesi alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:45
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü

İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Ali Uçman'a, sürücülüğünü G.G.'nin yaptığı 06 BUD 761 plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ali Uçman olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Araç sürücüsü G.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya Yılbaşı Güvenliği: 965 Ekip, 3.727 Personel Görevde
2
Bursa'da Gökdere Köprüsü Altında Şüpheli Ölüm: Nesip B. (35)
3
Bursa'da Zehirli Madde ve Sahte Temizlik Operasyonu — 6 Gözaltı
4
Tokat-Sivas'ta Çamlıbel Geçidi'ni Kar Vurdu: Ulaşım Aksadı
5
Edirne’de 8 bin gıda denetimi: 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL ceza
6
Gönen’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
7
Anamur'da kâğıtlara emdirilmiş uyuşturucu satışı: Şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları