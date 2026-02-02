İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Boğaz geçişinde demir sorunu, Kıyı Emniyeti müdahalesiyle sonlandırıldı

Çayırova'dan kalkan ve Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçen San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham, akşam saatlerinde boğaz geçişi sırasında demirlerinin bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenmeye başladı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Sürüklenen gemi, kurtarma botlarına halat vermedi; ekipler tarafından yapılan çekme çalışmalarıyla gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Limanına demirletildi.

Gemi takip sistemleri, geminin boğazda sürüklendiği anları anbean kaydetti ve olay anına ilişkin görüntüler sistem üzerinden izlendi.

Yetkililerden verilen bilgiye göre, demirlerin hangi cisme takıldığının nedeni henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

