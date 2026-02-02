İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Çayırova'dan kalkan San Marino bandıralı 108 metrelik Lady Sham, demirlerinin bilinmeyen bir cisme dolanmasıyla sürüklendi; Kıyı Emniyeti ekipleri Büyükdere Limanı'na demirletti.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 01:11
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:24
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Boğaz geçişinde demir sorunu, Kıyı Emniyeti müdahalesiyle sonlandırıldı

Çayırova'dan kalkan ve Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçen San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham, akşam saatlerinde boğaz geçişi sırasında demirlerinin bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenmeye başladı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Sürüklenen gemi, kurtarma botlarına halat vermedi; ekipler tarafından yapılan çekme çalışmalarıyla gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Limanına demirletildi.

Gemi takip sistemleri, geminin boğazda sürüklendiği anları anbean kaydetti ve olay anına ilişkin görüntüler sistem üzerinden izlendi.

Yetkililerden verilen bilgiye göre, demirlerin hangi cisme takıldığının nedeni henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DEMİRİ DOLANAN KARGO GEMİSİ KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE BÜYÜKDERE LİMAN'INA...

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DEMİRİ DOLANAN KARGO GEMİSİ KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE BÜYÜKDERE LİMAN'INA DEMİRLENDİ

İSTANBUL BOĞAZI’NDA DEMİRİ DOLANAN KARGO GEMİSİ KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE BÜYÜKDERE LİMAN'INA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
2
Zeytinburnu'da otopark yangını: 5 araç zarar gördü
3
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
4
Hatay'da 200 Metreden Dereye Uçan Kepçe Operatörü Kurtarıldı: 4 İtfaiye Oksijen Zehirlenmesi Geçirdi
5
Antalya Otobüs Kazasında Ölen Anne ve Kızının Cenazeleri Konya'ya Getirildi
6
Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
7
İstanbul Boğazı'nda Demiri Dolanan Lady Sham Büyükdere Limanı'na Demirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları