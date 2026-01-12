İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul’dan Gaziantep’e uyuşturucu sevkiyatına jandarma operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmada İstanbul’dan Gaziantep’e sevkiyat yapan şahıs kent girişinde yakalandı.

Operasyonun seyri

İstihbarat ve fiziki takip sonucunda, araçla sevkiyat yaptığı tespit edilen S.G. isimli şahıs Gaziantep TAG otoyolu gişelerinde gözaltına alındı. Zanlıya ilişkin yapılan çalışmada Gaziantep, Afyonkarahisar ve İstanbul illerinde D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Arama ve aramalarda ele geçirilenler arasında 2 kilo 128 gram kubar esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 adet uyuşturucu hap ile 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin yer aldı. Ayrıca 6 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 2 adet uzun namlulu silah mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat, 1 adet laptop ve sera düzenine dönüştürmeye yönelik çadır, iklimlendirme boruları, fan ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Öne çıkan bir husus ise zulalanmış uyuşturucu maddelerin aracın motor kısmı ile sıvı deterjan içerisine gizlenmiş halde bulunması oldu.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilenlerden A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL’DAN GAZİANTEP’E UYUŞTURUCU SEVKİYATINA JANDARMA DARBESİ: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI. ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ