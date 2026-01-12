İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul’dan Gaziantep’e uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar jandarma tarafından kent girişinde yakalandı; çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:45
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmada İstanbul’dan Gaziantep’e sevkiyat yapan şahıs kent girişinde yakalandı.

Operasyonun seyri

İstihbarat ve fiziki takip sonucunda, araçla sevkiyat yaptığı tespit edilen S.G. isimli şahıs Gaziantep TAG otoyolu gişelerinde gözaltına alındı. Zanlıya ilişkin yapılan çalışmada Gaziantep, Afyonkarahisar ve İstanbul illerinde D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. isimli şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Arama ve aramalarda ele geçirilenler arasında 2 kilo 128 gram kubar esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 adet uyuşturucu hap ile 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin yer aldı. Ayrıca 6 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, 2 adet uzun namlulu silah mermisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu öğütücü aparat, 1 adet laptop ve sera düzenine dönüştürmeye yönelik çadır, iklimlendirme boruları, fan ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Öne çıkan bir husus ise zulalanmış uyuşturucu maddelerin aracın motor kısmı ile sıvı deterjan içerisine gizlenmiş halde bulunması oldu.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilenlerden A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

