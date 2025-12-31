İstanbul'dan Zonguldak'a Uyuşturucu Sevki: 2 Şüpheli Sakarya'da Yakalandı
Operasyon ve ele geçirilenler
İstanbul’dan Zonguldak iline uyuşturucu madde sevk ettiği tespit edilen A.A. (33) ve Z.D. (33), Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyon, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 101.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İSTANBUL’DAN ZONGULDAK’A UYUŞTURUCU MADDE SEVK ETTİĞİ TESPİT EDİLEN İKİ ŞAHIS, SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI.