İstanbul'dan Zonguldak'a Uyuşturucu Sevki: 2 Şüpheli Sakarya'da Yakalandı

İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu sevki yapan A.A. ve Z.D., Karasu'da yakalandı; araçlarında 101.90 gram metamfetamin ele geçirildi, şahıslar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:17
Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul’dan Zonguldak iline uyuşturucu madde sevk ettiği tespit edilen A.A. (33) ve Z.D. (33), Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 101.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

