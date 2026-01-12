Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Onikişubat, Gedemen Mahallesi'ndeki site zarar gördü

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Site sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi verildi. Çökmenin yaşandığı alanda herhangi bir araç veya insan zarar görmedi.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte çevrede kısa süreli tedirginlik yaşandı; site sakinleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Site yöneticisi Ali Şişman şunları söyledi: "Her hangi bir can kaybımız yok zamanında müteahhittin bilinçsiz hatası bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok bu oldu"

Şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü