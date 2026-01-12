Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Kahramanmaraş Onikişubat Gedemen Mahallesi'nde sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü; can ve araç kaybı yok, site sakinleri güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:31
Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bulunan bir sitede, etkili sağanak yağışların ardından istinat duvarı çöktü. Bölge sakinleri durumu fark ederek yetkililere bilgi verdi.

Çökmenin yaşandığı alanda herhangi bir araç veya insan zarar görmedi. Duvarın yıkılması çevrede kısa süreli tedirginlik yarattı; site sakinleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Site yöneticisi Ali Şişman, "Herhangi bir can kaybımız yok zamanında müteahhittin bilinçsiz hatası bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok bu oldu" dedi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

