Kahramanmaraş'ta Sağanak Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bulunan bir sitede, etkili sağanak yağışların ardından istinat duvarı çöktü. Bölge sakinleri durumu fark ederek yetkililere bilgi verdi.

Çökmenin yaşandığı alanda herhangi bir araç veya insan zarar görmedi. Duvarın yıkılması çevrede kısa süreli tedirginlik yarattı; site sakinleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Site yöneticisi Ali Şişman, "Herhangi bir can kaybımız yok zamanında müteahhittin bilinçsiz hatası bu şekilde ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok bu oldu" dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK SONRASI BİR SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ