Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı; aramalarda metamfetamin, amfetamin hammaddesi, bonzai, sentetik ecza, tabanca ve 39 bin 100 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:25
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilenler

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, merkezde iki ayrı noktada yürüttükleri çalışmalarda şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve bulundukları araçlarda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 2,87 gram metamfetamin, 8,27 gram amfetamin hammaddesi, 44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 200 adet sentetik ecza, 7,65 milimetre çapında tabanca ile tabancaya ait 1 şarjör, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

