Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilenler
Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, merkezde iki ayrı noktada yürüttükleri çalışmalarda şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve bulundukları araçlarda arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 2,87 gram metamfetamin, 8,27 gram amfetamin hammaddesi, 44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 200 adet sentetik ecza, 7,65 milimetre çapında tabanca ile tabancaya ait 1 şarjör, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
