Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Karaman Hamidiye Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:19
Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Karaman’da Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 70 ABP 218 plakalı motosiklet ile E.E. yönetimindeki 70 DY 245 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay anına ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI.

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI.

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı
6
Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
7
Diyarbakır Sur'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları