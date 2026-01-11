Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasında
Karaman’da Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı’nda meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 70 ABP 218 plakalı motosiklet ile E.E. yönetimindeki 70 DY 245 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay anına ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
