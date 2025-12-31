DOLAR
Kars'ta 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:37
Jandarma ekipleri saklandığı yerde yakaladı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “kasten öldürme” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan şüpheli, getirildiği İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından gözaltı süreci tamamlanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

