Kars'ta 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Jandarma ekipleri saklandığı yerde yakaladı
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “kasten öldürme” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.
Yakalanan şüpheli, getirildiği İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından gözaltı süreci tamamlanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
