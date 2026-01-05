DOLAR
Kastamonu'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı

Kastamonu'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi Z.A.Ş., Emniyet ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:16
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.Ş. tutuklandı

Kastamonu’da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Abana İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.A.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

