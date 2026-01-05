Kastamonu'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı
6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.Ş. tutuklandı
Kastamonu’da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Abana İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.A.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KASTAMONU’DA POLİS EKİPLERİNCE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI