Kayseri'de AFAD, Sarız'ta Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Kar yağışı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde ulaşımı olumsuz etkiledi

Kayseri’nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar kayarak kaza yaptı ve yol kenarında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde bazı sürücüler kontrolü kaybederek kazaya karıştı veya yoldan çıkarak mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan araçlar, AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler tarafından zor şartlar altında kurtarıldı.

