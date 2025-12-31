DOLAR
Kayseri'de AFAD, Sarız'ta Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde mahsur kalan araçlar, polis ve AFAD ekiplerince zorlu koşullarda kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:47
Kar yağışı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde ulaşımı olumsuz etkiledi

Kayseri’nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar kayarak kaza yaptı ve yol kenarında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde bazı sürücüler kontrolü kaybederek kazaya karıştı veya yoldan çıkarak mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan araçlar, AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler tarafından zor şartlar altında kurtarıldı.

