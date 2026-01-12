Kayseri’de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z., banyoda S.C.'yi kasığından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi ve gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

F.Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE EVDE TARTIŞTIĞI ERKEK ARKADAŞINI BANYODA KASIĞINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KADIN MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.