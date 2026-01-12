Kepez'te Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen şüpheli H.B.E.'ye ait adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları
Yapılan aramada 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği fişeği ve 5 adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
