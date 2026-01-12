Kepez'te Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kepez'te jandarmanın operasyonunda H.B.E.'ye ait adreste ruhsatsız av tüfeği, fişekler ve bıçaklar ele geçirildi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:30
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen şüpheli H.B.E.'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramada 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği fişeği ve 5 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

