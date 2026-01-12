Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Dolmuşa Tren Çarptı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale'de Aşağımahmutlar Mahallesi'nde bariyer kapalı geçitte rayda kalan 71 M 0182 plakalı dolmuşa Doğu Ekspresi çarptı; sürücü L.T. son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:22
Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Dolmuşa Tren Çarptı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Dolmuşa Tren Çarptı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale'de hemzemin geçitte rayda asılı kalan bir dolmuşa, Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki 71 M 0182 plakalı dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışırken raylar üzerinde kaldı. Sürücü, trenin yaklaştığını fark edip araçtan inerek son anda kurtuldu.

Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savruldu ve ağır hasar gördü.

Soruşturma ve sonrası

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan inceleme sonrası tren seferi devam etti, hasar gören dolmuş çekiciyle kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Hemzemin geçitte mahsur kalan dolmuşa tren çarptı, sürücü saniyelerle kurtuldu... Feci kaza...

Hemzemin geçitte mahsur kalan dolmuşa tren çarptı, sürücü saniyelerle kurtuldu... Feci kaza kamerada

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları