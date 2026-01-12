Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Dolmuşa Tren Çarptı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Kırıkkale'de hemzemin geçitte rayda asılı kalan bir dolmuşa, Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki 71 M 0182 plakalı dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışırken raylar üzerinde kaldı. Sürücü, trenin yaklaştığını fark edip araçtan inerek son anda kurtuldu.

Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce savruldu ve ağır hasar gördü.

Soruşturma ve sonrası

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan inceleme sonrası tren seferi devam etti, hasar gören dolmuş çekiciyle kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

