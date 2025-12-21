Kırklareli’de Vahşet: Aynur Erkenci’nin Damadı ve 2 Şüpheli Gözaltında
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı müstakil evde yaşanan korkunç olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci dün akşam yakınlarının eve gitmesiyle bulundu. Yakınları, Erkenci’nin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiğini ve kanlar içinde yerde yattığını görerek polise haber verdi.
Olay Yeri ve İlk İnceleme
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve ambulans ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme timinin çalışmalarının ardından Erkenci’nin cesedinin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini bildirdi. Olay, Lüleburgaz Güneş Mahallesi Mutlu 1. Sokak adresindeki evde gerçekleşti.
Soruşturma ve Gözaltılar
Geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, öldürülen kadının damadı C.Ö. ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Haberde yer alan ifadelere göre toplam 3 şüphelinin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
Cenaze
Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Aynur Erkenci için bugün öğle namazının ardından Lüleburgaz Dernek Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedilecek.
ÖLDÜRÜLEN KADININ DAMADI VE 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI