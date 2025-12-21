DOLAR
Kırklareli’de Vahşet: Aynur Erkenci’nin Damadı ve 2 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'de vahşice öldürülen 56 yaşındaki Aynur Erkenci'nin damadı C.Ö. ile iki şüpheli gözaltında; cenaze bugün Lüleburgaz Dernek Camii'nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:57
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı müstakil evde yaşanan korkunç olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci dün akşam yakınlarının eve gitmesiyle bulundu. Yakınları, Erkenci’nin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiğini ve kanlar içinde yerde yattığını görerek polise haber verdi.

Olay Yeri ve İlk İnceleme

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve ambulans ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme timinin çalışmalarının ardından Erkenci’nin cesedinin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini bildirdi. Olay, Lüleburgaz Güneş Mahallesi Mutlu 1. Sokak adresindeki evde gerçekleşti.

Soruşturma ve Gözaltılar

Geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, öldürülen kadının damadı C.Ö. ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Haberde yer alan ifadelere göre toplam 3 şüphelinin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Cenaze

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Aynur Erkenci için bugün öğle namazının ardından Lüleburgaz Dernek Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedilecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

