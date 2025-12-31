DOLAR
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Gebze Eskihisar Atabay Sahili'nde denizde çırpınan Yaşar E., ihbar üzerine sevk edilen sahil güvenlik ve arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı; bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:07
Gebze Eskihisar Atabay Sahili'nde yaşandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Atabay Sahili'nde denizde çırpınan bir kişiyi çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı-üstü arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sahil güvenlik ekipleri botla denize açılarak zor durumda olan Yaşar E.'yi kısa sürede kurtardı ve kıyıya çıkardı. Kurtarılan vatandaşın bilincinin açık olduğu, tedavi edilmek üzere çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

