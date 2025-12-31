Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'de denizde çırpınan vatandaş kurtarıldı

Gebze Eskihisar Atabay Sahili'nde yaşandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Atabay Sahili'nde denizde çırpınan bir kişiyi çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı-üstü arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sahil güvenlik ekipleri botla denize açılarak zor durumda olan Yaşar E.'yi kısa sürede kurtardı ve kıyıya çıkardı. Kurtarılan vatandaşın bilincinin açık olduğu, tedavi edilmek üzere çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

