Kocaeli'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik ve Afet Hazırlıkları Tamamlandı

Kocaeli'de yılbaşı öncesi 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet ve jandarma birimlerinde TAMP ve Kocaeli Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlıklar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:38
Kocaeli'de yılbaşı öncesi alınan güvenlik ve koordinasyon tedbirleri gözden geçirilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerinde yürütülen hazırlıklar tamamlandı. Afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalar, hem TAMP hem de Kocaeli Afet Müdahale Planı çerçevesinde değerlendirildi.

Yıl sonu toplantısı

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun yıl sonu değerlendirmesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Donanma Komutanlığı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı, Kocaeli Üniversitesi, valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile afet grupları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali İlhami Aktaş, toplantıda afetlere müdahalenin hayati önemine vurgu yaparak koordinasyon içinde yürütülen çalışmalardan dolayı tüm kurumlara ve personele teşekkür etti.

Afet ve acil durum gruplarının çalışmaları

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan tarafından yapılan sunumda, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak afet grupları ile koordinasyon birimlerinin rol ve sorumlulukları anlatıldı. Sunumda; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına ilişkin temel planlama prensipleri detaylandırıldı. Afet grup temsilcilerinin 2025 yılına ilişkin sunumlarının ardından toplantı, görüş alışverişi ve planların karara bağlanmasıyla sona erdi.

Vali Aktaş’tan yılbaşı öncesi denetimler

Vali İlhami Aktaş, yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu. 24 saat esasına göre hizmet veren 112 merkezinde yürütülen hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı, görev başındaki personele teşekkür etti.

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile yürütülen çalışmalar ve yılbaşı tedbirleri hakkında görüş alışverişinde bulundu; emniyet personeline teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. Son olarak İl Jandarma Komutanlığında asayiş ve trafik çalışmalarını değerlendiren Vali Aktaş, jandarma personeline de özverili çalışmaları için teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

