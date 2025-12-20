DOLAR
Kozan'da baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Adana-Kozan çevre yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; gençler aracı yol kenarına çekerken CANKUR tüp kaçağını önledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 03:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 04:27
Kozan'da baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kozan'da baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Kaza, 01.00 sıralarında Adana-Kozan çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. idaresindeki 01 BHY 07 plakalı otomobil kapalı şeritten Kozan istikametine dönüş yapan Z.G. yönetimindeki 01 RE 053 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde bir grup genç, yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleriyle birlikte hurdaya dönen aracı yol kenarına iterek çekmeye çalıştı. CANKUR ekipleri, 01 BHY 07 plakalı otomobilde oluşan tüp kaçağını önlemek amacıyla hurdaya dönen aracın kaportasını kesici aletle açarak tüpü kapattı. Kazanın gerçekleştiği noktada yaklaşık 40 metre fren tespiti yapıldı.

Olay yerine gelen H.Y.'nin yakınları, hurdaya dönen otomobilin 40 gün önce vefat eden sürücünün babasından kaldığı ve araca binmeye kıyamadıklarını belirtti.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

