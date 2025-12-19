Küçükçekmece'de 19 Yaşındaki Muhammet'in Ölümü: İddianame Kabul Edildi

Küçükçekmece'de serseri kurşunla hayatını kaybeden gencin iddianamesi mahkemece kabul edildi

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Ekim 2024 tarihinde arkadaşlarıyla halı saha maçına giderken araç içinde başına isabet eden serseri kurşunla yaralanan ve tedavilere rağmen 2 Kasım 2024'te hayatını kaybeden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay olayına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma ve iddianamenin ayrıntıları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın iddia edildiği şekilde, çalıntı bir araç içinde maskeli şahısların rastgele ateş açtığı, kurşunlardan birinin ön yolcu koltuğunda oturan Muhammet Mutluay'ın başına isabet ettiği belirtildi. Olay günü araçta maskeli 3 şahıs olduğu, sürücünün Eyüp Kaya, arka sağ koltukta ise Çekdar Ilık bulunduğu kaydedildi.

İddianamede müşteki sıfatıyla yer alanlar arasında Muhammet’in anne ve babası Tanju ve Derya Mutluay ile araçta bulunan 5 kişi; şüpheli sıfatıyla yer alanlar ise ateş ettiği iddia edilen Çekdar Ilık ve Yiğit Erdem Yağmur ile diğer iki şahıs olarak gösterildi. Raporda, Ilık ve Yağmur’un araçtan hem önü hem geriye doğru ateş etmeye devam ettiği, bu sırada mermilerin tesadüfen başka bir aracın ön koltuğundaki Muhammet’e isabet ettiği vurgulandı.

Olay yeri inceleme tutanaklarında yerde 4 adet mermi çekirdeği ile kanuna aykırı fişek ele geçirildiği, çalıntı araç üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde ise ön plakalık ve sağ ön kapı dış yüzeyinde Yiğit Erdem Yağmur imzasına rastlandığı bildirildi. Otopsi raporunda Muhammet’in vücuduna bir adet ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği, bunun kafa kemik kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku zedelenmesine yol açarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca çalıntı aracın kiralandığı, GPS sisteminin söküldüğü ve plakaların değiştirildiği, olay sonrası Yasin Ünal ve beraberindekilerin Ataköy'de bir mekanda bir araya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Çekdar Ilıkın olay sonrası Bitlis'e kaçma hazırlığı yaparken Düzce'de yakalandığı ve ifadesinde Muhammet ile diğer müştekileri tanımadığını, araçta bulunanların zaman zaman uyuşturucu ticareti yaptığını söylediği aktarıldı.

İddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri

Hazırlanan iddianamede, Çekdar Ilık ve Eyüp Kaya hakkında Muhammet Mutluay’a yönelik "olası kastla ölüme neden olma", bazı müştekilere yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", iki müştekiye yönelik "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ile ruşsatsız silah ve mermi bulundurma suçlarından toplamda 42'şer yıl 4'er aydan 68'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

Diğer sanık Yiğit Erdem Yağmur hakkında Mutluay’a karşı "olası kastla ölüme neden olma" ve "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 40 yıldan 53 yıla kadar, Yasin Ünal hakkında ise "olası kastla kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. İddianame, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor.

Aile ve yakınlarının tepkisi

Oğlunun mezarı başında konuşan acılı baba Tanju Mutluay, "Konuşacak çok şey var, içim içime sığmıyor. Her geçen gün çocuğumuzu özlüyoruz. Huzurumuz kalmadı, hiçbir şeye hevesim kalmadı, bana bunun hesabını versinler" dedi. Baba Mutluay ayrıca olay sırasında kişilerin maskeli olduğunu ve araçtan geriye doğru üç el ateş edildiğini belirtti: "1’i arabaya geliyor, o da oğlumu canından ediyor. Buna savcı olası kast diyor, ben bunu kabul etmiyorum."

Hayatını kaybeden Muhammet’in sütkardeşi Yaren Başpınar ise yaşadıklarını "Benim olaydan akşam haberim oldu. Muhammet’i vurmuşlar... Hastaneye gittik, 3 gün Muhammet’in kalkmasını bekledik. Maalesef orada hayatı sonlandı" sözleriyle anlattı ve Muhammet’in yardımsever, düşünceli bir kişilik olduğunu vurguladı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARKADAŞLARIYLA HALI SAHA MAÇINA GİDERKEN SERSERİ KURŞUNUN HEDEFİ OLAN MUHAMMET MUTLUAY'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA TAMAMLANDI.