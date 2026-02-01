Kuşadası'nda Dere Taştı: Alışveriş Merkezi Sular Altında

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bir derenin taşması sonucu bölgedeki bir alışveriş merkezi sular altında kaldı.

Olayın Detayları

İl genelinde görülen sağanaklar birçok noktada su baskınlarına yol açarken, Kuşadası’nda ortasından dere geçen alışveriş merkezinde su seviyesi yükseldi ve birçok dükkân su altında kaldı.

Müdahale ve Alınan Tedbirler

Alışveriş merkezi yönetimi, olası tehlikelere karşı elektrikleri keserek dükkan sahiplerini iş yerlerine çağırdı. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi ve suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalar devam ediyor; yetkililer, iş yerleri ve vatandaşlarla koordineli olarak tahliye ve temizleme işlemlerini sürdürüyor.

