Kuşadası'nda Dere Taştı: Alışveriş Merkezi Sular Altında

Kuşadası'nda yoğun yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir alışveriş merkezi sular altında kaldı; elektrikler kesildi, belediye su tahliyesi için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:15
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:25
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bir derenin taşması sonucu bölgedeki bir alışveriş merkezi sular altında kaldı.

Olayın Detayları

İl genelinde görülen sağanaklar birçok noktada su baskınlarına yol açarken, Kuşadası’nda ortasından dere geçen alışveriş merkezinde su seviyesi yükseldi ve birçok dükkân su altında kaldı.

Müdahale ve Alınan Tedbirler

Alışveriş merkezi yönetimi, olası tehlikelere karşı elektrikleri keserek dükkan sahiplerini iş yerlerine çağırdı. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi ve suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalar devam ediyor; yetkililer, iş yerleri ve vatandaşlarla koordineli olarak tahliye ve temizleme işlemlerini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

