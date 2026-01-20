Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri kazaların nedenlerini ortaya koydu

Kütahya'da Aralık ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, kazaların büyük bölümünde ihmalkârlık ve olumsuz hava koşullarının rol oynadığını gösterdi.

Görüntüler arasında yer alan bir olayda, Bölücek Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçen bir otomobil yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın hafif şekilde yaralandı.

Bir diğer kayıtta ise, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücünün önce yol kenarındaki reklam panolarına çarpıp, ardından aracının şarampole yuvarlandığı görüldü.

KGYS görüntüleri, kent genelinde meydana gelen kazalarda en önemli etkenlerin dikkatsizlik ve olumsuz hava koşullarında kural ihlali olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve hava şartlarına uygun önlemler almaya çağırdı.

