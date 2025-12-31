DOLAR
Malatya Yılbaşı Güvenliği: 965 Ekip, 3.727 Personel Görevde

Malatya'da yılbaşı önlemleri: 2 gün süresince 965 ekipte 3.727 personel, 8 dron, 14 sağlık tesisi ve 681 sağlık çalışanı görev alacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:16
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile düzenlediği basın toplantısında yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı. Vali Yavuz, başta Malatyalılar olmak üzere tüm Türkiye’ye huzur ve barış diledi.

Asayiş denetimleri kapsamında 2 gün boyunca 965 ekip ve 3 bin 727 personel görev yapacak. Çalışmalara 1 dedektör köpek de destek verecek.

Vali Yavuz şöyle konuştu: "Yılbaşı tedbirleri kapsamında asayiş ve trafik yönünden toplamda 2 gün boyunca bin 118 ekip ve 4 bin 125 personel görevlendirilmiştir. Hem trafik denetimlerinde hem de asayiş uygulamalarında 8 dron ile toplamda 57 saat havadan gerekli destek sağlanacaktır. Yılbaşında sağlık tesislerimize başvuracak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek ve hiçbir hastamızı mağdur etmeden tedavi olmalarını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde bulunan 14 kamu sağlık tesisinde 31 Aralık 2025 yılbaşı akşamı ve gece süresince 681 sağlık personeli fiilen görev yapacak şekilde planlama yapılmıştır. Görev yapan personelin 64’ü hekim, 617’si diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde ve il genelinde 37 Acil Sağlık hizmetleri istasyonunda 37 aktif ambulans 124 aktif personel ile 7/24 esasına göre hizmet verilecektir."

Hava ve Sağlık Desteği

Hava desteği için 8 dron ile toplamda 57 saatlik destek planlandı. Sağlık hizmetlerinin aksamaması için il genelinde bulunan 14 kamu sağlık tesisinde 681 sağlık personeli görev alacak; bunun 64’ü hekim, 617’si diğer sağlık personelinden oluşuyor. İl Ambulans Servisi bünyesinde 37 aktif ambulans ve 124 aktif personel 7/24 hizmet verecek.

İhtiyaç halinde yedek olarak 15 adet ambulans, 3 UMKE aracı ve 54 personel hazır bekletilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yılbaşında çağrı merkezinde 50 personel görev yapacak.

Denetimler ve Kurumsal Tedbirler

Malatya’da sigara ve alkollü içki satan iş yeri sayısının 1.355 olduğunu belirten Vali Yavuz, "Yıl içerisinde toplam 4 bin 375 adet denetim yapıldı. 15-30 Aralık arasında denetimlere hız verildi. Toplu tüketim yerleri, alkollü içecek satışı yapılan işletmeler ve alkol servisi yapılan restoranlar ile otellerin mutfaklarına yönelik 464 adet denetim yapıldı" diye konuştu.

Vali Yavuz, emniyetin aldığı tedbirlere ek olarak Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., MASKİ Genel Müdürlüğü, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığının gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

