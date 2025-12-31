Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada

Manisa'da Seramiksan Fabrikasına 2 Milyon Avroluk Soygun

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Seramiksan fabrikasında gerçekleşen iş yeri hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 7 şüpheli belirlendi, bunlardan 5 kişi tutuklandı.

Olay ve soruşturma süreci

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim gece saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yaşanan hırsızlık olayı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

İncelemede, yüzleri maskeli 4 şüphelinin fabrikaya girip çelik kasayı keserek paraları aldıkları ve olay sonrası ara yolları kullanarak kentten ayrıldıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelendi.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri belirlendi. Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı; 26 Aralık'ta Manisa'ya getirilen iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu, bu iki şüphelinin de 29 Aralık günü dosya kapsamında SEGBİS ile sevk edilip tutuklandıkları bildirildi. Z.S. (27) ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı ve 30 Aralıkta Manisa'ya getirildikten sonra tutuklandı.

Şu ana kadar soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli tutuklandı; olayla bağlantılı iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntüler: Kasalar metrelerce sürüklendi

Fabrikanın idari binasındaki kasalardan yaklaşık 2 milyon avro çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli şüphelilerin içinde para bulunan kasaları sürükleyerek götürmeye çalıştıkları görülüyor.

Görüntülerde şüphelilerin kasaları su kullanarak kestikleri ve kesilen kasalardan birini tuvalete taşıdıkları anlar yer alıyor. Detaylı incelemede, soygun sırasında dışarıda gözcülük yapan şüphelilerden birinin, kasalardan çıkarılan paraların bir kısmını arkadaşlarının bilgisi dışında poşetlerden alıp kıyafetinin içine sakladığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları Emniyet birimleri tarafından titizlikle sürdürüyor.

