Marmaris'te Yeni Yıl Güvenliği: 600 Personel ve 9 Bin Araç Denetimi

Marmaris'te yeni yıl önlemleri artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl hazırlıkları sürerken, ilçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı; sahil güvenlik ekipleri ise deniz üzerinde teyakkuz halinde olacak.

Son 24 saatte 9 bin aracın giriş yaptığı Marmaris’te, alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde emniyet ve jandarma ekipleri karadan, sahil güvenlik ekipleri denizden kontrol ve denetimlerini sürdürecek. Trafik ekipleri de devriye halinde sokaklarda olacak.

Yetkililer denetimleri yerinde inceledi

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Binb. Berker Dongul ve Emniyet Müdürü Samed Seyhan ile birlikte önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek TCSG 310 sahil güvenlik botu ile denizde alınan önlemleri inceledi. Kaymakam Kaya, Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Komutanlığı ile ilçe girişindeki güvenlik kontrolleri ve trafik denetim noktalarını da gezerek vatandaşlara yeni yıl dileklerini iletti.

Kaymakam Kaya: Tedbirler kararlılıkla sürüyor

‘2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda, Marmaris’te bulunan tüm misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak amacıyla, ilçemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kolluk kuvvetlerimizle birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Yaklaşık 10 gündür süren süreçte, tüm alternatifler değerlendirilerek toplantılar yapıldı, detaylı incelemeler gerçekleştirildi ve personel durumumuz da göz önünde bulundurularak planlamalar tamamlandı. Bu kapsamda tahmini olarak 600 personel ile hem karada, hem jandarma sorumluluk bölgelerinde hem de denizlerimizde güvenlik önlemleri alındı. Şu anda personelimiz tüm unsurlarıyla görevlerinin başında bulunuyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar bu tedbirler aralıksız şekilde devam edecek. Geçtiğimiz yıl aldığımız önlemler sayesinde oldukça huzurlu ve sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirmiştik. Bu yıl da aynı doğrultuda, halkımızla birlikte güvenli ve güzel bir yılbaşı süreci yaşamayı temenni ediyoruz. Tedbirlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir'

