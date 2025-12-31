DOLAR
Menteşe Otogarı'nda Uyuşturucu Taciri Yakalandı — Zabıta ve Özel Güvenlik Müdahalesi

Muğla'da Menteşe Otogarı'nda Zabıta ve Özel Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalandı; üzerinde uyuşturucu emdirilmiş kağıtlar bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:34
Zabıta ve Özel Güvenlik Ekiplerinin Dikkati Suçu Ortaya Çıkardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Zabıta ve Özel Güvenlik personelinin dikkatli çalışması, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana gelen önemli bir olayı gün yüzüne çıkardı.

Terminalde yapılan rutin kontroller sırasında ekipler, bekleme salonunda oturan bir şahsın tedirgin ve şüpheli hareketlerini fark etti. Bir süre uzaktan takibe alınan şahıs hakkında durum, vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirildi.

Bölgeye intikal eden polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü ve yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda, şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Narkotik ekiplerinin de katıldığı detaylı üst aramasında, şahsın üzerinde kullanılan yeni bir yönteme rastlandı: Şahsın üzerinde bulunan özel bir kağıda uyuşturucu madde emdirildiği, narkotik birimlerince LSD veya benzeri sentetik türevler olabileceği yönünde teyit sağlandı. Olayda suç unsurlarına el konulurken, şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla otogarlardaki denetim ve gözetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları