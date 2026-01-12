Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2025'te 88.942 dosyada karar verildiğini ve temizleme oranının %105,03 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:57
Toplantı ve hedefler

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesi'nde görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve adliye personeliyle bir araya geldi. Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda adli süreçlerin hızlandırılması ve yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve doğru ulaştırılması amacıyla yürütülen projeler ele alındı.

Başsavcı Çelikkol'un açıklamaları

Toplantıda konuşan Ahmet Çelikkol, adliyede görev yapan personele teşekkür ederek temel önceliklerinin personelin huzur ve verimliliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Çelikkol, fiziki şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli şekilde düzenlenmesi ve mesleki zorlukların en aza indirilmesi için birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının son yıllardaki performansına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelen dosyalarla birlikte bir yıl içerisinde toplam 88 bin 942 dosyada karar verildi. Böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti." Çelikkol bu durumu rekor olarak nitelendirirken, önümüzdeki dönemde etkin soruşturma anlayışıyla adalete olan güveni en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Adalet Komisyonu Başkanı'nın mesajı

Serdar Ceylan ise kapılarının her zaman personele açık olduğunu vurguladı: "Biz burada büyük bir aileyiz. Sorunları sadece dinlemekle kalmayacak, çözüm yollarını da birlikte üreteceğiz." Ceylan, personelin çalışma huzurunun Mersin Adliyesi başarısını doğrudan etkilediğini belirterek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Toplantı, adliye personelinin talep ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

