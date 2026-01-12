Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03

Toplantı ve hedefler

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesi'nde görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve adliye personeliyle bir araya geldi. Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda adli süreçlerin hızlandırılması ve yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve doğru ulaştırılması amacıyla yürütülen projeler ele alındı.

Başsavcı Çelikkol'un açıklamaları

Toplantıda konuşan Ahmet Çelikkol, adliyede görev yapan personele teşekkür ederek temel önceliklerinin personelin huzur ve verimliliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Çelikkol, fiziki şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli şekilde düzenlenmesi ve mesleki zorlukların en aza indirilmesi için birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının son yıllardaki performansına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gelen dosyalarla birlikte bir yıl içerisinde toplam 88 bin 942 dosyada karar verildi. Böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti." Çelikkol bu durumu rekor olarak nitelendirirken, önümüzdeki dönemde etkin soruşturma anlayışıyla adalete olan güveni en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Adalet Komisyonu Başkanı'nın mesajı

Serdar Ceylan ise kapılarının her zaman personele açık olduğunu vurguladı: "Biz burada büyük bir aileyiz. Sorunları sadece dinlemekle kalmayacak, çözüm yollarını da birlikte üreteceğiz." Ceylan, personelin çalışma huzurunun Mersin Adliyesi başarısını doğrudan etkilediğini belirterek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Toplantı, adliye personelinin talep ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET ÇELİKKOL, SON 20 YIL İÇERİSİNDE MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GELEN DOSYA SAYISINA ORANLA 2025 YILINDA EN YÜKSEK TEMİZLEME ORANINA ULAŞTIKLARINI BELİRTEREK, "GELEN DOSYALARLA BİRLİKTE BİR YIL İÇERİSİNDE TOPLAM 88 BİN 942 DOSYADA KARAR VERİLDİ. BÖYLELİKLE KARAR ÇIKARMADA TEMİZLEME ORANI YÜZDE 105,03 OLARAK GERÇEKLEŞTİ" DEDİ