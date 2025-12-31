Mersin Erdemli'de Motosiklet Kazası: Yaya Öldü, Sürücü Ağır Yaralı

Çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, Çeşmeli Mahallesi sınırlarında bulunan Çeşmeli-Sarıyer bağlantı yolu üzerinde bir yaya ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, A.T.S. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Raziye Soy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki taraf da savrularak ağır yaralandı.

Kazayı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi; bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Raziye Soy hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün yoğun bakımda tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay anı, bir noktadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde yaya kadının karşıya geçmeye çalıştığı sırada motosikletlinin hızla geldiği, çarpma ve savrulma anları yer alıyor. Görüntüler olayın seyrini net şekilde ortaya koyuyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

