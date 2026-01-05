Mersin Silifke'de Kayıp Sami Şen'in Cesedi Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde boş bir arazide bulunan ceset, yapılan incelemeler sonucu kimlik tespitine ulaştı.

Olay Yeri

Olay, ilçeye bağlı Atik Mahallesi 134 nolu sokakta nehir kenarında meydana geldi. Öğleden sonra çevreden geçen vatandaşlar, 50 yaşlarının üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme ve Otopsi

Polis ve savcının yaptığı ön incelemede şahsın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ceset, kimlik ve kesin ölüm tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside, ölümün ateşli silah ve kesici alet yaralanması nedeniyle olmadığı kaydedildi.

Kimlik Tespiti

Parmak izi incelemesinde, ölen şahsın 26 Aralık'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesinden kayıp ihbarı bulunan Sami Şen olduğu tespit edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

